RC Lens – PSG : le groupe parisien est tombé

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le groupe du PSG pour affronter Lens ce samedi soir (21h) est tombé. Et comme prévu, Sergio Ramos est absent. De même que Neymar, Herrera, Draxler et Kurzawa.

Pour résumer

Le groupe du PSG pour affronter le RC Lens ce samedi soir est tombé. Et comme prévu, Sergio Ramos est absent. De même que Neymar, Herrera, Draxler et Kurzawa. Coup d'envoi du match entre le 1er et le 5e de L1 à 21h, au stade Bollaert.