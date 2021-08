RC Strasbourg : le PSG, Messi, le Mercato... Ce qu'il faut retenir de la conf' de Stéphan

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Son plan pour le PSG

« C'est dur d'aller à Paris. C'est clair qu'on est en position d'outsider. Pour autant, il ne faudra pas non plus y aller en victime. Il faut bien faire la nuance. Cela va être difficile de jouer Paris. Encore plus dans le contexte actuel, avec tout ce qui s'y passe, mais on va continuer à construire, à montrer des choses... C'est évident qu'on va devoir plus défendre que la semaine dernière. Pour autant, quand on aura le ballon dans les pieds, il faudra être capable de l'utiliser et de leur poser des problèmes ».

Son avis sur l'arrivée de Messi

« La différence avec la concurrence existait déjà. Elle se renforce avec l'arrivée de Lionel Messi. Je pense que c'est une chance pour la Ligue 1 d'avoir ce type de joueurs. Il y a déjà des joueurs extraordinaires à Paris mais il va y en avoir un hors-norme supplémentaire. C'est bon pour la Ligue 1, sa visibilité. Après, il y aura toujours de grandes différences en Ligue 1 entre les plus riches et ceux qui ont un peu moins d'argent ».

Sur le Mercato

« Le calendrier de notre Mercato, je ne le maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que le président, Loîc (Désiré) et toute la cellule de recrutement travaille d'arrache-pied pour permettre aux renforts d'arriver. Pour l'instant, ils ne sont pas là et on fait avec l'effectif actuel. Il y aura certainement une, deux ou trois arrivées avant la fin ».