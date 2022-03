Real Madrid - PSG : Al-Khelaïfi dégoupille, Neymar et Donnarumma en viennent aux mains !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Sale soirée pour le PSG, éliminé par le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions (1-0, 1-3). D'après les informations de Movistar, confirmées par la Cadena COPE, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont rendus dans le vestiaires des arbitres pour pester contre la décision d'accorder le but égalisateur à Karim Benzema.

Les deux hommes forts du PSG auraient d'ailleurs donné des coups, sûrement aux portes et aux murs du vestiaire par énervement. La police espagnole aurait dû intervenir pour les calmer. Le diffuseur espagnol de la C1 ajoute que le patron du PSG ne cessait de crier dans les couloirs du stade Bernabeu avant avant de menacer un membre du staff du Real Madrid, chargé de filmer les coulisses de la rencontre.

« Je vais te tuer »

« Je vais te tuer », aurait-il déclaré après avoir aperçu sa caméra ! Neutralisé par ses gardes du corps, Al-Khelaïfi et Leonardo auraient demandé à ce que les images captées soient supprimées. Apprenant cela, l'UEFA aurait demandé au Real Madrid de lui envoyer les images captées par le membre du staff merengue pour étudier la situation et ainsi sanctionner les deux dirigeants parisiens. Les rushs devraient être étudiées dans la journée.

Ce n’est pas tout. Selon Marca, Neymar et Gianluigi Donnarumma auraient eu une forte discussion au terme du match. Le Brésilien aurait ainsi reproché à l'Italien son erreur sur le but égalisateur du Real Madrid, véritable tournant dans le match puisqu'il a remis les Merengue dans le bain. L’ancien Milanais ne s'est pas laissé faire et a signifié à son coéquipier qu'il avait perdu le ballon sur le deuxième but de Benzema. Le ton serait ensuite monté, et les deux hommes ont dû être séparés pour que la situation ne s'envenime pas vraiment.

🔴 Nasser Al Khelaifi serait sorti de la loge en criant ! Il aurait cherché les arbitres dans les vestiaires et la scène aurait été extrêmement génante.



