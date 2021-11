Real Madrid, PSG : Benzema et CR7 ont commis une erreur fatale, Messi savoure encore

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Lionel Messi a remporté hier à Paris son 7e Ballon d’Or et a dit tout le plaisir qu’il avait de se voir attribuer une telle récompense à 34 ans. « C’est une fierté, un honneur pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG, soufflait le lauréat. Je l’ai toujours fait avec le Barça, c’est spécial de le faire avec un autre maillot, a-t-il affirmé. C’est la première fois que je le gagne à domicile. Le plus important, ce sont les objectifs collectifs, c’est ça qui te permet de prétendre à une telle distinction individuelle. Je suis dans une nouvelle étape de ma carrière, dans une nouvelle ville, un nouveau club. Ce prix me donne beaucoup de force pour l’année qui arrive. »

En attendant les prochaines échéances, Karim Benzema (33 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) rongent leur frein. Au Real Madrid, la pilule serait très difficile à avaler à en croire les médias espagnols. Au-delà de la 4e place de l’attaquant tricolore, c’est l’écart abyssal avec Messi qui laisse pantois (613 contre 239 points). Du côté de Manchester United, CR7 l’avait déjà mauvaise avant même la nomination de son glorieux rival du PSG.

Les deux anciens compères du Real Madrid boudent donc de leur côté et auraient commis une grossière erreur d’appréciation en ne daignant pas se déplacer à Paris pour assister à la cérémonie. « Benzema et Cristiano Ronaldo se devaient d’être présents, a soufflé Josep Pedrerol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Ne pas figurer sur la photo est une erreur stratégique terrible. » Et pour cause : avec cette attitude de dénigrement, les prochains Ballons d’Or risquent d’être tous promis à Messi tant l’Argentin semble désormais au-dessus de toute concurrence.