Real Madrid – PSG : la rumeur sur Messi éteinte, l'Argentin est bien à Paris

Leo Messi n’est pas au top de sa forme cette saison avec le PSG. L’Argentin peine à retrouver son niveau qu’il avait au FC Barcelone et ne parvient pas à être assez décisif avec le club de la capitale. Après le match contre Madrid, l’Argentin n'aurait apparemment pas rejoint la catalogne comme annoncé.

Selon RMC Sport, si les joueurs du PSG sont de repos ce jeudi 10 mars, Leo Messi est rentré avec le groupe à Paris et n’est pas allé à Barcelone comme l’annonçaient plusieurs médias après le match. Une fausse polémique de plus après la rumeur de l’altercation entre Neymar et Donnarumma.

Lionel Messi est bien rentré avec le groupe hier soir à Paris. Fausse rumeur sur un possible séjour à Barcelone, même si les joueurs sont en repos aujourd'hui #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 10, 2022