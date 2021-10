Real Madrid, PSG : le classement du Ballon d'Or a fuité, Benzema et Messi seraient bien dans le Top 3 !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Nous sommes à un mois et deux jours de la remise du Ballon d'Or 2021 au théâtre du Châtelet à Paris. Mais on connaît déjà l'identité du vainqueur puisqu'un cliché circule sur la Toile, avec le classement des vingt premiers ainsi que le nombre de points que chacun a recueilli. Cela peut-il être un fake ? Bien sûr. Mais Marca, qui relaye l'information, précise que les votes se sont bien arrêtés la semaine passée, donc qu'un classement définitif a pu être établi, et surtout qu'en 2018, une telle fuite avait déjà eu lieu et qu'elle s'était avérée vraie.

Du coup, Lionel Messi a-t-il remporté un septième Ballon d'Or ? Karim Benzema a-t-il décroché son premier, lui qui bénéficie d'une véritable campagne de pub du Real Madrid ? Eh bien non ! C'est Robert Lewandowski qui serait sacré ! Le buteur en série polonais du Bayern Munich devancerait La Pulga et le Français. Mohamed Salah et Jorginho, qui a pourtant remporté la C1 et l'Euro, complèteraient le quinté de tête. Lewandowski, qui a battu le record de buts sur une saison en Allemagne, serait sacré pour sa régularité. L'exploit de Messi à la Copa América ne serait pas récompensé à sa juste valeur…

