Real Madrid - PSG : les supporters doutent de Paris, pas de Mbappé

A une courte majorité (54% des 561 votants) vous pensez que Paris... va sortir dès les 8e de finale retour de C1 mercredi. Une division qui montre combien les supporters restent prudents. Pour beaucoup de votants ayant choisi le « non », le spectre de la remontada rend prudent... Comme le fait que Paris n'a pas creusé l'écart à l'aller. Il reste néanmoins 46% d'optimistes pensant que Kylian Mbappé sera le facteur X de ce match.

Paris pourra compter sur le meilleur joueur du monde avec Mbappé

Kylian Mbappé justement a fait l'objet d'un autre sondage. Sondage qui a suscité un énorme engoument sur les médias du groupe Horyzon (But ! Football Club, Onze Mondial, Foot National). Le Bondynois est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Sur 3510 votants, vous êtes une petite majorité à penser que oui (51%).

