Real Madrid – PSG : Mbappé devrait débuter... mais peut-être pas Neymar !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Touché à un pied ce lundi à l'entraînement dans un choc avec Gana Gueye, Kylian Mbappé devrait être en mesure de tenir sa place mercredi lors du match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG. « La cellule médicale du PSG a multiplié les soins prodigués à Kylian Mbappé en attendant un nouveau bilan demain. L'attaquant a eu droit à de la compression, notamment avec l'appareil "GameReady" qui utilise la cryothérapie compressive pour accélérer le processus de guérison, à une application d'huile essentielle pour une action anti-hématome, et à l'utilisation de lumière infrarouge », indique RMC.

Pochettino veut un Neymar plus concerné

Le PSG est donc aux petits soins. En revanche, Mauricio Pochettino, dans un entretien à l'agence EFE, a un peu tancé Neymar, en lui reprochant son manque d'implication défensive. « (A l’aller), les efforts ont été faits de la part de Kylian, Leo et bien sûr Angel et nous verrons si Neymar jouera mercredi, a confié l'Argentin. Ney peut aussi faire les efforts pour l’équipe quand on n’a pas le ballon, c’est une question d’équilibre et de proximité entre les joueurs. Lors du premier match, nous étions compact et pas seulement grâce à un seul joueur ». De quoi remettre en cause une titularisation du Brésilien, très décevant à Nice (0-1) ?