Real Madrid - PSG : Ménès défend Benzema devant Donnarumma et a vu pire injustice à Madrid

Sale soirée pour le PSG, éliminé par le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions (1-0, 1-3). C’est suite à un but litigieux inscrit par Karim Benzema que les Merengue ont su renverser la vapeur pendant que Gianluigi Donnarumma pestait contre l’arbitre après avoir été déséquilibré (selon lui) par l’attaquant tricolore.

Les réactions se sont enchaînées depuis hier soir avec celle très attendue de Pierre Ménès, notamment sur cette action douteuse. « Alors bon, j’entends ceux qui disent qu’il y a faute de Benzema, parce qu’il ne touche pas le ballon. C’est vrai, a-t-il analysé sur son blog. Maintenant, de là à dire que cela doit obligatoirement se siffler, surtout quand on voit le gabarit de Donnarumma… je trouve ça exagéré. Ce qui est terrible dans ce match, c’est d’être trahi par ses meilleurs joueurs. À commencer par le gardien champion d’Europe. »

Le chroniqueur a ensuite évoqué le plus gros regret que peut nourrir le PSG après cette élimination. « Le regret, c’est ce premier but refusé pour un hors-jeu ridicule de Nuno Mendes. Il faut impérativement que la VAR change ces traits rouges, a-t-il pesté. On ne sait pas de combien il est hors-jeu, ça n’a pas de sens. Et cela fait disparaître une notion qui existe dans le football et qui dit : ‘être sur la même ligne’. Si là, il n’est pas sur la même ligne, je ne sais plus ce que ça veut dire. »

Real-PSG : un air de déjà-vu...



Après une première heure de jeu maîtrisée, Paris a sombré corps et âme. Et se fait une nouvelle fois sortir dans des conditions surréalistes. Analyse.https://t.co/SmzhoQHrT9 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 9, 2022