PSG, Real Madrid - Mercato : Pierre Ménès glisse le conseil de la dernière chance à Al-Khelaïfi pour retenir Mbappé !

Dans son Face à Pierrot, ce lundi, Pierre Ménès évoque l'avenir du PSG et celui de Kylian Mbappé, de plus en plus proche du Real Madrid. « Honnêtement, je pense que si Mbappé prolonge, c’est une question d’argent, estime Ménès. Visiblement l’offre du PSG est largement supérieure à celle du Real Madrid. Donc moi, si je suis Mbappé, je fais encore un an au PSG, je prends les 150 patates, puis je vais à Madrid dans un an et je gagne 75 millions dans l’histoire. Pour le PSG ce serait une opération blanche puisqu’il le vendrait à ce moment-là 120 ou 150 millions. Certainement une somme qui serait fixée avant. Je pense que c’est la seule chose qui puisse vraiment retenir Mbappé. Cela étant, je pense qu’il est beaucoup plus attaché au PSG que beaucoup de gens ne le pense. Il suffit juste de voir son comportement sur le terrain. »

Leonardo sur le départ mais pas Nasser

Et à Ménès d'ajouter, concernant Al-Khelaïfi et Leonardo... « Après la révolution à Paris, je n’y crois pas trop. Pour prendre beaucoup de joueurs, il faut en vendre beaucoup. Et ce n’est pas facile au Paris Saint-Germain avec les salaires qu’ils ont. Il est possible que Leonardo quitte le navire. Nasser Al-Khelaifi n’y pensez pas. C’est l’homme de confiance de l’Émir. Le seul truc qui peut faire partir Nasser, ce sont ses affaires judiciaires. »

Face à Pierrot (1/2) : “Si Mbappé prolonge, ce sera une question d’argent”



Vu le nombre de questions sur le sujet, la 1e partie de FAP est intégralement consacrée au fiasco du PSG à Madrid et surtout à ses conséquences directes. Bon visionnage !https://t.co/CGnSbjbX84 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 14, 2022