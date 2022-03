Real Madrid - PSG : Messi chahuté au Bernabeu, Pérez et Mbappé font encore suer Al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé ne devrait pas avoir de mauvaise surprise ce soir au Bernabeu : tout le monde l’annonce titulaire contre le Real Madrid (21h). Touché au pied gauche lundi à l’entraînement, l’attaquant du PSG a bien récupéré de ses maux et devrait donc être en mesure de tenir sa place. En coulisses, son avenir fait déjà parler.

Hier, Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi se sont ainsi rencontrés lors d'un traditionnel déjeuner dans la capitale espagnole dans une ambiance glaciale. Le nouveau long retard du président du Real Madrid aurait agacé le clan parisien et les discussions à propos du football européen et du projet de Super League n'auraient rien arrangé. Sans compter l'épineux cas Mbappé (23 ans).

Invité à évoquer son avenir hier soir à sa sortie de l’hôtel par un journaliste de l’émission El Chiringuito, le président du PSG, agacé, a d’ailleurs tourné les talons. L’autre dossier sensible avant le match se nomme Lionel Messi (34 ans). Selon Mundo Deportivo, l’Argentin subira en effet une « énorme bronca » dès qu’il foulera la pelouse du stade Bernabeu et sera conspué à chacune de ses prises de balle pendant le match. Cela lui rappellera forcément des souvenirs liés au FC Barcelone.

🚨IMAGEN @elchiringuitotv🚨



🧐AL-KHELAÏFI llega al HOTEL del PSG y no responde a las preguntas de @inakivdl sobre Mbappé. #ChiringuitoChampions pic.twitter.com/n7B0ZcuMrI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2022