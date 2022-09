Real Madrid, PSG : Pérez se gausse devant la dernière incartade de Mbappé

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Kylian Mbappé (23 ans) n’a pas marqué hier contre le Stade Brestois (1-0). Fait assez rare pour être signalé, l’attaquant du PSG a même été franchement décevant, manquant notamment de précision dans le dernier geste. Heureusement pour le PSG, Neymar (30 ans) a assuré l’essentiel en confirmant son excellent début de saison. Du côté du Real Madrid, on reste très attentif aux prestations de Mbappé après l’échec cuisant de son arrivée avortée cet été.

La séquence Hakimi-Mbappé n'est pas passée inaperçue

Le média espagnol Defensa Central indique même que la dernière incartade de Mbappé, où l’on le voit s'en prendre à Achraf Hakimi, en lui reprochant de ne pas lui avoir donné le ballon sur un certain ton, a été décortiqué par Florentino Pérez.

En voyant ces images, en plus du penaltygate et du char à voile gate, le président du Real Madrid, comme d'autres dirigeants merengue, estime finalement que ce n'est pas plus mal que Mbappé n'ait pas rejoint son écurie cet été. La suite lui donnera-t-elle raison ?

Les comportements récents de Kylian Mbappé déplaisent à Madrid selon un média local https://t.co/38O1azhcqT — Foot Mercato (@footmercato) September 11, 2022

