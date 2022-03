Real Madrid - PSG : Pochettino également sanctionné par l’UEFA ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions (3-1). Après la rencontre, au micro de Canal+, Mauricio Pochettino a vivement critiqué les arbitres de la rencontre : « Je me demande ce que fait la VAR car pour moi il y a faute. C’est une honte, quand on voit l’action, il y a faute. Après ça, le match a changé. Pendant 60 min on a dominé, ce but a tout changé. C’est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. C’est difficile à accepter pas. C'est incroyable que cela arrive en 2022. »

Selon le média “AS“, les propos tenus par le coach argentin pourraient lui valoir une sanction de la part de l’UEFA comme le stipule l’article 51 du règlement de la Ligue des champions qui prévoit une sanction entre 1 et 15 matchs selon la gravité de la conduite.

Pour appuyer cette probabilité, le média espagnol fait référence au cas de José Mourinho, sanctionné de cinq matchs de suspension par l’UEFA pour des critiques similaires.

🚨Le président du PSG risque une sanction sévère, tout comme Leonardo, même s'il n'y a pas beaucoup de précédents à ce genre de dérapages de dirigeants dans le monde du football. Pochettino sera également sanctionné pour ses déclarations d’après-match.@diarioas — Madrid Hebdo 🇫🇷 (@RMadridHebdo) March 10, 2022