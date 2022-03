Real Madrid – PSG : un arbitre de renom au sifflet

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour l’affiche de gala qu’est le choc entre le Real Madrid et le PSG, l’arbitre ce doit d’être expérimenté et capable de tenir une telle rencontre. L’UEFA a donc choisi un arbitre Néerlandais bien connu des deux équipes.

En effet, c’est le Néerlandais de 39 ans, Danny Makkelie, qui sera au sifflet le ce match. L’année passée, il a arbitré à deux reprises le PSG : contre Leipzig et Istanbul Basaksehir (2 suucès parisiens). Il a également arbitré le même nombre de rencontres pour le Real : contre l'Atalanta et face à Chelsea.

Danny Makkelie sera l'arbitre de Real Madrid - PSG@marca



Les rencontres que Danny Makkelie a arbitré pour le PSG:



PSG 1 - 0 Leipzig 20/21

PSG 5 - 1 Istanbul Basaksehir 20/21



Pour le Real:



1/8 de final Real 3 - 1 Atalanta

Demi-finale Real 1 - 1 Chelsea pic.twitter.com/VRdNSysypV — Paris SG INFOS⚽️🗞 (@Paris_SGINFOS) March 7, 2022