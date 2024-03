Real Sociedad - PSG : Mbappé sort du silence et règle la polémique avec Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sur la qualification

« On très contents, c’était l’objectif, on voulait se qualifier et gagner. C’est ce qu’on a fait, on avait un plan de jeu clair. On ne s’est pas mis en grande difficulté, sauf un peu à la fin, mais ce n’est pas quelque chose qu’on notera ».

Sur le match bien maîtrisé

« On savait qu’il ne fallait pas dormir, 2-0 est un score un peu traître, s’ils avaient ouvert le score ils auraient poussé avec le public. Il fallait tout de suite doucher les espoirs, c’est ce qu’on a fait. On est très contents de retourner en quarts de finale ».

« J’ai bien des problèmes mais le coach n’en est pas un »

Un message à faire passer ?

« Non, je n’ai pas de message particulier. Je veux toujours jouer la Ligue des champions, c’est une compétition très importante. J’essaye de toujours performer. Parfois j’y arrive, parfois non. Je ne serai jamais un joueur qui me cache ! »

Sa relation avec Luis Enrique

« Comment ça va avec le coach ? Très bien, très bien ! Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser le contraire. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un ! »

🥰 Une semaine mouvementée qui se termine par un câlin. pic.twitter.com/J2dLC9ErEH — RMC Sport (@RMCsport) March 5, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life