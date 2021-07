Résultat amical : avec Hakimi, le PSG cartonne Le Mans (4-0)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avec Achraf Hakimi mais finalement sans Sergio Ramos, le PSG n'a pas fait de détails face au Mans (National 1) pour son premier match de préparation. Les Franciliens se sont imposés 4-0 au Camp des Loges.

Mauro Icardi a ouvert la marque (12e) avant que le jeune Ismaël Gharbi, sur un centre d'Hakimi, ne double la mise (35e). De retour de son prêt à Brest, Bandiougou Fadiga y est allé de sa réalisation sur une passe de Xavi Simons (87e) avant que l'ancienne pépite du Barça ne clôture le score (90e).

⌛️ Fin de ce premier match de préparation sur ce score 4 buts à 0 !



📆 Rendez-vous samedi pour le second match contre Chambly ! pic.twitter.com/7L2agGvIKQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021