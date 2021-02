Résultat Coupe de France : SM Caen 0-0 PSG (mi-temps)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Hier soir, sur RMC, l'entraîneur du SM Caen, Pascal Dupraz, avait prévenu que la seule tactique qui vaille avec le PSG version Qataris, c'était de garer le bus devant ses buts et de tenter de placer des contres supersoniques. Le Savoyard s'en est tenu à sa parole. Son équipe, qui traverse une saison difficile en Ligue 2, attend les Parisiens et ne prend aucun risque.

Les champions de France, qui présentent un onze largement remanié où figure cependant Neymar, se sont évidemment procurés plusieurs occasions. Mais, pour le moment, ils ne sont pas parvenus à forcer la décision.