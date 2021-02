Résultat Coupe de France : SM Caen 0-1 PSG (terminé)

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

D'ici quelques années, on ne se souviendra de ce Caen-PSG très décevant que pour trois choses. La première, c'est évidemment la qualification parisienne, obtenue au terme d'une partie soporifique, grâce à un but de Moise Kean (49e). Les joueurs de Mauricio Pochettino n'avaient de toute évidence pas envie d'être là, quatre jours après le Clasico et six jours avant le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou en Champions League. Mais ils ont fait le job et c'est là l'essentiel.

La deuxième chose dont on se souviendra, c'est la première apparition du jeune Xavi Simmons (17 ans), future star annoncé du club. La troisième, ça pourrait être la blessure de Neymar. Le Brésilien est sorti de lui-même à l'heure de jeu après une faute caennaise. Il se tenait l'adducteur gauche. Les examens de demain en diront plus sur la gravité de la blessure, qui pourrait entraîner un forfait pour le Camp Nou…