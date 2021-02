Résultat Ligue 1 : le PSG s'est baladé à Dijon (0-4)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Malgré une défense exclusivement composée de centraux avec Kehrer et Diallo sur les côtés, et un milieu avec les surprises Rafinha et Danilo, le PSG a fait le boulot sans trembler à Dijon. En première période, Kean a rapidement ouvert la marque (6e) avant que Mbappé ne double la mise sur penalty (32e).

Au retour des vestiaires, le même Mbappé a inscrit son deuxième but d'une belle frappe du gauche (51e) avant que Danilo Pereira n'inscrive son premier but sous le maillot parisien sur corner (82e).