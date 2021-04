Résultat Ligue des Champions : Neymar maudit, le Bayern Munich devant à la pause (1-0)

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Du jeu, de belles séquences, plusieurs occasions franches, c'est une riche première période entre le PSG et le Bayern Munich lors du quart de finale retour de Ligue des Champions. Battus au match aller, 2-3, les Bavarois ont eu à deux reprises l'occasion d'ouvrir le score. Notamment sur deux frappes aux vingt mètres, avec Sané (intérieur du pied gauche, 26e) et Kimmich (27e, du pied droit).

Mais c'est bel et bien Manuel Neuer qui a été le Munichois le plus en vue au cours de ces 45 premières minutes. En s'opposant à l'intenable Neymar, qui s'est procuré à lui seul trois occasions nettes. A la 28e minute, servi par Mbappé, le Brésilien perdait son duel face au gardien allemand, à la 34e, il le contraignait à une parade, main gauche ferme, et à la 37e minute, le Ney trouvait le montant sur une sublime frappe enroulée du pied droit. Deux minutes plus tard, c'est cette fois le poteau droit qui sauvait Neuer.

Alors qu'on se dirigeait vers un score vierge, le Bayern ouvrait le score par...Choupo-Moting. Après une frappe d'Alaba, détournée par Navas, l'ancien parisien catapultait de la tête le ballon dans les filets (0-1, 40e). Les Allemands ont encore un but à marquer pour rejoindre les demi-finales.