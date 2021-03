Résultat Ligue des Champions : PSG 1-1 FC Barcelone (mi-temps)

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Vainqueur au match aller (4-1), le Paris Saint-Germain est tenu en échec à la pause face au FC Barcelone (1-1) lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Face à des Parisiens acculés devant leur but, les Blaugrana auraient pu marquer en début de match si Ousmane Dembélé (11e, 13e) puis Sergiño Dest (23e) avaient concrétisé leurs occasions. Mais c'est finalement le club de la capitale qui a ouvert le score grâce à un pénalty de Kylian Mbappé (31e). Six minutes plus tard, Lionel Messi a égalisé pour le Barça d'une frappe superbe du pied gauche à 25 mètres (36e) avant de louper un pénalty juste avant la pause (45+3e).

Dans l’autre rencontre de la soirée, Leipzig tient Liverpool en échec à la mi-temps (0-0). Pour l'heure, ce sont les Parisiens et les Reds, forts de leur victoire à l'aller (2-0), qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.