Résultats CAN 2022 : la Guinée de Sow s'impose, le Maroc d'Hakimi aussi

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Après la victoire du Sénégal contre le Zimbabwe (1-0) grâce à un penalty de Sadio Mané dans le temps additionnel, la Guinée a rejoint les Lions de la Teranga en tête du groupe B en disposant du Malawi (1-0) grâce à un but d'Issiaga Sylla (35e). Le Stéphanois Saidow Sow a été remplacé à la 71e minute.

Dans l'autre match de cet après-midi, le Maroc d'Achraf Hakimi, longtemps tenu en échec par le Ghana, a fini par s'imposer (1-0) grâce à un but de l'Angevin Sofiane Boufal (83e). Nayef Aguerd (Rennes), Azzedine Ounahi (Angers) au Maroc, Alexander Djiku (Strasbourg) et Kamaldeen Sulemana (Rennes) pour le Ghana ont également représenté la L1 lors de cette rencontre.

Pour résumer

Débuts victorieux à la CAN pour la Guinée, et pour le Maroc... La Guinée a rejoint le Sénégal en tête du groupe B en disposant du Malawi (1-0) grâce à un but d'Issiaga Sylla. Le Maroc a battu le Ghana (1-0) grâce à une réalisation de Sofiane Boufal.