PSG : Messi bénéficie déjà d'un privilège de star dans le vestiaire

Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (16e, 64e), le Paris Saint-Germain s'est imposé ce dimanche face au Stade de Reims (2-0). Une prestation aboutie des Parisiens qui a pris une toute autre dimension après l'entrée en jeu de Lionel Messi. Après la rencontre, l'entraîneur parisien, a évalué les débuts de la Pulga, confiant qu'il apportait de la sérénité et de l'optimisme au PSG.

"Je l'ai senti très bien dès son entrée en jeu et ses premières touches de balle. Il a apporté de la sérénité à l'équipe. C'est important de bien démarrer, même pour lui. Il était content et il est bien intégré dans le groupe. (...) L'accueil, c'était quelque chose de très beau à voir et entendre, de la part de nos supporters mais aussi des fans de Reims. Messi en était très heureux. La motivation de la compétition est là pour tous, mais sa présence amène de l'optimisme. Tout le monde le ressent, cela a une influence sur les autres joueurs", a expliqué le technicien argentin en conférence de presse d'après-match.

Puisque Messi est définitivement un joueur à part, L’Équipe ajoute que le staff du PSG ne l’a pas sollicité après la rencontre pour le décrassage... comme avant le match ou à la mi-temps (les autres remplaçants se sont échauffés). « On ne fait pas ça à Lionel Messi. On ne fait pas ça à une légende du jeu et maintenant à une légende de la L1 », conclut le quotidien sportif.

Mauricio Pochettino : « Cette victoire sera importante »#SDRPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021