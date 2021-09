Stade de Reims, PSG : Garcia revient sur une polémique avec Messi

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Les premiers pas de Lionel Messi ne sont pas passés inaperçus. Face au Stade de Reims, fin août au stade Auguste-Delaune, l’attaquant argentin n’avait pas spécialement flambé mais sa seule présence avait rendu la victoire du PSG historique (2-0).

Predrag Rajkovic avait même sauté sur l’occasion pour prendre une photo avec son fils et Messi. L’épisode, en plus de celui du soutien au crack de 34 ans demandé par les dirigeants champenois au public rémois, avait fait polémique. Mais Oscar Garcia semble compréhensif de la situation.

« C’était une atmosphère particulière. Nos supporters voulaient absolument voir Messi, ce qui justifie les chants et tout le soutien qu’il a pu recevoir. Après, il ne faut pas y voir une défiance envers leur propre équipe. Les supporters étaient simplement heureux de voir le meilleur joueur du monde débarquer dans leur stade, a-t-il témoigné dans So Foot. Pour Rajković, c’est vrai que j’aurais aimé que ça se passe loin des caméras. Cela étant dit, je ne peux pas en vouloir à un joueur de montrer son affection pour un autre. Le football, c’est une passion et c’est aussi bien de garder un regard admiratif. Beaucoup de ces joueurs n’ont également jamais eu l’occasion de rencontrer Lionel Messi, il n’y a pas de quoi leur en vouloir. »

🔴⚪️ Avant Lille - Reims



Oscar Garcia ➡️ Cruyff a fait de moi ce que je suis aujourd’hui



Excellente interview à lire ici 👉🏻 https://t.co/VACLx1GZkT pic.twitter.com/znYONvt64O — Reims VDT (@reimsvdt) September 22, 2021