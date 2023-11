Stade de Reims - PSG : Paris domine Reims grâce à un grand Mbappé, les Tops et les Flops parisiens

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Grâce à un triplé de Kylian Mbappé (3e, 59e, 82e), le Paris Saint-Germain a dominé ce samedi le Stade de Reims (3-0). Un score qui ne reflète pas la physionomie du match tant les Rémois ont bousculés les Parisiens durant la rencontre, surtout en première période. Voici nos Tops et nos Flops parisiens du match. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Les Tops Kylian Mbappé : Match parfait pour l’attaquant français ! Toujours dans les bons coups, bien placé et clinique devant le but, le numéro 7 parisien s’est offert un triplé. Gianluigi Donnarumma : Auteur de six parades dont certaines exceptionnelles sur sa ligne, le gardien italien a écoeuré les attaquants rémois et a réalisé l’un de ses plus grands matchs sous le maillot parisien, si ce n’est le plus grand. Les Flops Gonçalo Ramos : Préféré à Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque parisienne, le Portugais a été fantomatique, touchant seulement 17 ballons avant de sortir au retour des vestiaires. Kang-In Lee : Le repositionnement du Sud-Coréen en faux 9 en seconde période a limité son potentiel. Cinquième succès de rang en #Ligue1 pour le Paris Saint-Germain, leader du championnat. 🔝



⚽️⚽️⚽️ @KMbappe



Prochain rendez-vous 🆚 Monaco au Parc (24.11) !



𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 🔴🔵 pic.twitter.com/XlndbNHKTr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur