Stade Rennais - PSG (2-0) : Pochettino prend la défense de Neymar

Alors que Neymar a été décevant ce dimanche lors de la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade Rennais (2-0), l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, n'a pas voulu accabler la star brésilienne.

"Mon jugement de la prestation de Neymar ? De la même façon, que quand on gagne contre Manchester City, c'est une question collective. Là aussi. Le premier responsable c'est moi. Ce qu'on a fait pendant 25 minutes était de très bonne qualité. On doit pouvoir étendre cela pendant 90 minutes. L'impact psychologique des deux buts à des moments clefs a été important. Je suis satisfait sur un secteur, on s'est créé énormément de situations, d'occasions", a lâché le coach argentin du PSG en conférence de presse d'après-match.

