Tirage Ligue des Champions : date, horaire, diffusion, chapeaux... Toutes les infos utiles

Si la Ligue des Champions 2020-21 a démarré plus tardivement du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l'UEFA a désormais rattrapé son retard. A l'issue des phases de groupes, on connait les 8 têtes de série et leurs adversaires potentiels.

Les têtes de série :

Bayern Munich (ALL)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Liverpool (ANG)

Chelsea (ANG)

Borussia Dortmund (ALL)

Juventus de Turin (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Les non-têtes de série :

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Monchengladbach (ALL)

FC Porto (POR)

Atalanta Bergame (ITA)

FC Séville (ESP)

Lazio de Rome (ITA)

FC Barcelone (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Trois façons de suivre le tirage au sort en direct

Le tirage des huitièmes de finale de l'édition 2020-21 de la Ligue des Champions aura lieu le lundi 14 décembre à 12 heures à Nyon (Suisse). Il sera diffusé en direct sur RMC Sport 1 et Téléfoot ainsi qu'en streaming gratuit sur le site de l'UEFA.

Pour rappel, deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter au tour suivant. Les huitièmes de finale de la compétition se dérouleront sur huit dates. Les matches allers auront lieu les 16 et 17 février ainsi que les 23 et 24 février. Le retour aura lieu les 9, 10, 16 et 17 mars. Ces dates sont encore sujettes à modification mais correspondent au calendrier initialement fixé par l'UEFA.