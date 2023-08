Toulouse - PSG : Luis Enrique démonte l'arbitrage et se justifie pour Mbappé et Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Après celui face à Lorient (0-0), le Paris Saint-Germain a de nouveau concédé le match nul sur la pelouse Toulouse (1-1). Ce match est une histoire de pénaltys puisque Zakaria Aboukhlal (87e s.p.) a répondu sur pénalty à l'ouverture du score de Kylian Mbappé (62e s.p.).

"Le pénalty, c'est une honte !"

Après la rencontre, Luis Enrique n'a pas manqué de charger l'arbitrage, estimant que le Téfécé n'aura pas dû bénéficier d'un pénalty. "Je crois qu'on a fait une première période assez bonne. En seconde période, on a un peu perdu le contrôle et on n'a pas assez bien joué au ballon. Le pénalty, c'est une honte ! Et voilà... encore un match nul", a lâché l'entraîneur parisien au micro de Canal+.

En conférence de presse d'après-match, le technicien espagnol a également justifié son choix de laisser Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc au coup d'envoi. "Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont des joueurs de niveau mondial. Ils ont été très bons tous les deux, ont créé des situations. Je gère ça avec mes joueurs et mon staff. Je sais que vous aimez la polémique, mais je vais continuer de gérer ça à ma manière."

TFC - PSG : Mbappé buteur, Ramos décevant... les notes des Parisiens https://t.co/qlexpv2Jqv — But! Football Club (@club_but) August 19, 2023

