Troyes - PSG : Paris et Mbappé logiquement devant à la pause

Le PSG repasse aux choses sérieuses. Avec l'obligation de vaincre face à Troyes, et de ne pas laisser les observateurs se focaliser sur l'extra-sportif, les joueurs e Christophe Galtier ont fait le nécessaire dès le début de match. A la 8e minute, un centre de Vitinha, détourné par Palmer-Brown, rebondissait sur la transversale de Gallon, le portier troyen. A l'affût, Kylian Mbappé concluait de la tête et donnait l'avantage aux Parisiens (0-1, 8e).

Les joueurs du PSG, appliqués, maintenaient la pression et manquaient de faire le break par l'intermédiaire de Ruiz, sur une frappe trop écrasée (21e), de Danilo, sur une tête non cadrée, et en raison d'un belle parade de Gallon sur une nouvelle frappe de Ruiz (27e). Les Troyens répliquaient enfin dans la minute suivante, Ugbo poussant même Marquinhos à s'interposer sur la trajectoire du ballon et à sauver les siens alors que le but était vide.

Paris a largement dominé les débats 45 minutes durant. Reste à confirmer au retour du vestiaire.