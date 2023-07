PSG : un joueur de l'OM mais pas Mbappé parmi les 10 plus rapides de la Ligue des Champions !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Quand on pense aux qualités de Kylian Mbappé, on songe immédiatement à la vitesse. L'attaquant du PSG a basé son jeu sur sa vitesse et son explosivité. Ses plus grands exploits se sont construits sur ça, comme lors du pénalty obtenu contre l'Argentine (4-3) à la Coupe du monde 2018, quand il avait été flashé à 32,4 km/h avec plusieurs adversaires sur le dos. Mais, surprise, on ne trouve pas de trace de lui parmi les dix sprints les plus rapides recensés en Champions League la saison passée !

La preuve que les adversaires du PSG jouent bas

Le numéro un est le Canadien du Bayern Alphonso Davies, qui a atteint les 37,1 km/h ! On trouve également un Barcelonais (Ousmane Dembélé, 3e avec 36,6 km/h), un Madrilène (Federico Valverde, 6e avec 36,3 km/h) et même un Marseillais (Nuno Tavares, 7e avec 36,2 km/h). Mais pas de Mbappé ni même de Parisien. La preuve que les adversaires du PSG ont tendance à jouer bloc bas pour justement s'éviter des contres meurtriers à la vitesse de l'éclair !

