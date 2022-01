Un PSG sans inspiration mène face au Stade de Reims à la pause

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est soir de première pour Sergio Ramos ce soir puisque le défenseur central espagnol fait ses grands débuts au Parc des Princes sous le maillot parisien. Mais ça ne se passe pas forcément comme il voudrait. Le PSG a certes réussi son début de match face au Stade de Reims et il a certes marqué juste avant la pause par Marco Verratti (43e) mais entre les deux, il s'est peu à peu endormi face à un club champenois expert en la matière (il avait fait pareil au Vélodrome).

Titularisé en attaque alors qu'il était incertain cette semaine, Kylian Mbappé s'est procuré quelques belles occasions, sans réussite. Mais tout le reste de l'équipe n'est pas au diapason, notamment un Mauro Icardi toujours très difficile à trouver. Si bien qu'on ne voit pas comment Mauricio Pochettino pourrait ne pas faire entrer Lionel Messi très rapidement à la place de son compatriote, ce qui permettrait de recentrer Mbappé.