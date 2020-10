PSG : une recrue estampillée Leonardo vole au secours de Thomas Tuchel

Le PSG a voulu éteindre un début d'incendie. Samedi soir, lors de la victoire des Parisiens face à Dijon (4-0), Thomas Tuchel a effectué un choix qui fera date : il a utilisé Marquinhos en position de sentinelle et Danilo Pereira au poste de défenseur central. Pourtant, l'ex-élément de Porto est venu dans la capitale pour résoudre des problèmes dans l'entrejeu. Depuis plusieurs années, Leonardo, directeur sportif du PSG, essaie d'amener dans la taille dans le milieu parisien. Il pensait avoir réglé le souci en s'offrant le champion d'Europe.

Sauf que Tuchel, en conflit avec l'Auriverde, l'entend d'une autre oreille. Ce dimanche, sur le site officiel du PSG, Danilo Pereira a tenté de mettre fin au début de polémique : "Ce n'est pas une position étrange pour moi, j’y suis à l'aise, promet l’international portugais (41 sél. 2 buts). J'y ai déjà joué auparavant. On a gagné 4-0 et je pense que j'ai fait un bon match. J'ai un très bon feeling. Je suis arrivé il y a deux semaines et j'ai déjà joué deux matches, c'était fantastique. Je débute en championnat maintenant donc je suis content." Un démenti timide qui ne mettra pas fin aux discussions. Affaire à suivre.