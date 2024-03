Une stat terrifiante pour le PSG sort sur Mbappé en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Quand Luis Enrique assure que le PSG sera meilleur la saison prochaine, il veut certainement parler au niveau collectif. Car on voit mal comment l'équipe pourrait se remettre du départ de Kylian Mbappé cet été... Le natif de Bondy a encore prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la planète hier soir en inscrivant un doublé sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1), en 8es de finale retour de la Champions League.

11 des 15 buts du PSG en phase finale de C1 inscrits par Mbappé

D'ailleurs, une statistique assez édifiante est sortie dans la foulée : Mbappé a inscrit 11 des 15 derniers buts parisiens en phase finale de la C1. Concrètement, cela donne, quatre buts face au Barça en 8es et un doublé contre le Bayern en quarts en 2020-21, deux face au Real Madrid en 8es en 2021-22 et trois contre la Real Sociedad cette saison. Sur la période, seuls Moise Kean (face au Barça), Marquinhos (contre le Bayern et City) et Barcola (contre la Sociedad) ont trouvé le chemin des filets. Inquiétant pour l'avenir...

