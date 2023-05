Wanda Nara fait saliver Mauro Icardi avec un nouveau cliché incendiaire

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image a fait son petit effet avec près de 400 000 likes … Dont celui de l'attaquant du PSG, lequel a lâché un émoji salivant et des yeux plein de cœurs. C'est à nouveau l'amour fou entre Wanda Nara et Mauro Icardi.

En l'espace de 48 heures, Wanda est allé passer du bon temps avec sa famille à Istanbul avant de revenir à l'hôtel à Buenos Aires... Et cela valait bien une petite douche ! A la sortie de celle-ci, l'ancien mannequin a offert une petite douceur à ses fans, enroulée d'une simple serviette blanche.

Si la vie de Wanda Nara se partage désormais entre la Turquie où Mauro Icardi finit sa saison avec Galatasaray et l'Argentine où elle présente plusieurs émissions à la télévision, la belle trouve toujours le temps d'enflammer son compte Instagram.

Pour résumer

Du fait de ses nombreuses obligations en Argentine, Wanda Nara est de plus en plus souvent séparée de Mauro Icardi, lequel reste en Turquie à Galatasaray. Cela n'empêche pas la belle de mettre le feu sur les réseaux sociaux et de "chatouiller" l'attaquant appartenant au PSG.