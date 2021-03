PSG : Wanda Nara lance un business spectaculaire

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme l'adage le veut, il ne faut pas mettre ses oeufs dans le même panier ! Wanda Nara, la compagne et agent de Mauro Icardi, a annoncé une nouvelle majuscule. Connue pour mettre le feu à la toile, grâce à ses photos dénudées, l'ex-compagne de Maxi Lopez a décidé de lancer une marque de cosmétique. Avec ce business, elle diversifie son champ d'action. Ses admirateurs espèrent qu'elle ne laissera pas Instagram de côté...