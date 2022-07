Manchester United, PSG - INFO BUT! : Ronaldo à Paris, la vérité sur le dossier

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) est-il réellement pisté par le Paris Saint-Germain ? Comme indiqué par nos confrères du Parisien, l’attaquant international portugais a été proposé au club de la Capitale. Jorge Mendes a effectivement profité des négociations pour le transfert du Lillois Renato Sanches afin de glisser le nom d’un autre de ses protégés, mais il convient d’apporter quelques précisions.

Mendes propose Ronaldo partout

Depuis quelques semaines, toutes les plus grosses écuries européennes ont été sollicitées au sujet de l’ancien joueur de la Juventus Turin, du Real Madrid et du Sporting Portugal, Naples et le Bayern Munich ayant notamment refusés. Malgré les déclarations des uns et des autres, le natif de Funchal est bel et bien en quête d’un nouveau défi, et les Red Devils ont d’ailleurs revu leurs exigences à la baisse pour un éventuel transfert cet été (autour de 15 M€ contre 18-20 précédemment).

Alors que le nouveau propriétaire de Chelsea n’exclut pas de faire un gros coup, même si Thomas Tuchel espère, quant à lui, la venue d’un autre profil plus dynamique, les champions de France sont-ils réellement sur les rangs ? Aujourd’hui, il n’y a rien de concret sur ce dossier. Si l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi parvient à dégraisser, il y a d’autres pistes qui apparaissent prioritaires afin d’épauler Kylian Mbappé & Co devant. Il ne faut jamais dire jamais en parlant du marché des transferts, mais Cristiano Ronaldo est aujourd’hui très loin de Paris.

Ignazio GENUARDI