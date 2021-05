ASSE, FC Nantes, Girondins - Mercato : une très bonne affaire se profile au PSG !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le PSG a lancé son opération portes ouvertes... avec Kayz-Ruiz Atil. Pas vraiment attendu dans les ventes juteuses du club de la capitale, étant donné l’attrait que lui voue Nasser Al-Khelaïfi, le jeune milieu offensif (18 ans) a officialisé son départ ce midi sur son compte Instagram.

« Je ne sais pas par où commencer, mais l’aventure avec le PSG pour moi s’arrête ici... Ici j’ai tout appris ! Ici j’ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel. Ici j’ai rendu fier ma mère, mon père, ma famille, mes amis ... vous aussi je l’espère ! Ici je suis devenu un homme, je suis arrivé ici j’avais 12 ans, aujourd’hui j’en ai 18, a-t-il écrit avec nostalgie. Je remercie du fond du coeur l’ensemble des membres du club : le président, le staff, les différents coachs que j’ai connus depuis le début de ma formation, et toutes les personnes de l’ombre qui œuvre chaque jour au sein du club pour que nous puissions être dans les meilleures conditions. Ici symbolise le point de départ de ma nouvelle vie, j’espère vous rendre fier ! Chaque fois que vous verrez Kays Ruiz, sachez que dans mon coeur résonnera toujours et à jamais le chant des supporters : ICI C’EST PARIS. »

Ruiz-Atil est très courtisé au mercato

Ruiz-Atil, bientôt libre de tout contrat, est un profil qui intéresse bon nombre de clubs de Ligue 1. Si le FC Barcelone serait très chaud à l’idée de le rapatrier. l’OGC Nice, les Girondins de Bordeaux, le Montpellier HSC mais surtout l’ASSE et et le FC Nantes sont déjà venus aux renseignements ces dernières semaines. La concurrence s’annonce donc rude dans ce dossier prometteur.