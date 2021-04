ASSE - Mercato : le couac Aouchiche fait prendre une mesure forte au PSG

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Ces dernières saisons, le PSG n'est pas parvenu à endiguer la fuite des talents de son centre de formation. Plusieurs « Titis » en fin de contrat stagiaire ou aspirant ont notamment préféré partir plutôt que de se contenter des miettes derrière les stars de l'effectif. C'est sans doute l'été dernier que le coup a été le plus rude à Paris.

Gros coup de balai en perspective à Paris

Même s'ils avaient la confiance de l'entraîneur d'alors Thomas Tuchel et commençaient à apparaître, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont préféré signer au Bayern Munich et à l'ASSE plutôt que de rester et parapher un premier bail professionnel. Un échec qui laisse des traces dans la Capitale et pourrait pousser Leonardo à prendre des mesures fortes.

Comme le rapporte le journaliste Abdellah Boulma, une réflexion est aujourd'hui menée pour restructurer une nouvelle fois le centre de formation. Ce changement de cap pourrait être fatal au directeur du centre Jean-François Pien, lequel pourrait céder sa place en fin de saison au même titre que certains coachs en fin de contrat.