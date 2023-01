ASSE - Mercato : un ancien talent du PSG futur rival des Verts

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pas un choix gagnant. Comme cela arrive parfois. Ancien défenseur du PSG, le Franco-Camerounais Loïc Mbe Soh avait le choix en septembre 2020 de rejoindre l'Angleterre et le club de Nottingham Forest.

Une orientation qui n'est plus couronnée de succès, le joueur évoluant principalement en réserve. Comme l'indique le site footmercato, l'ancien parisien pourrait retrouver le championnat de France. En ligue 2 et à Dijon, plus précisément. Autre club intéressé, et toujours dans la même division que l'ASSE, l'En Avant Guingamp.