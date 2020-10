PSG - Mercato : Cavani va pouvoir se venger de Leonardo et al-Khelaïfi

Enfin ! Après trois mois de rumeurs en tous genres, Edinson Cavani serait sur le point de trouver un nouveau point de chute ! Selon ESPN, le Matador va signer un contrat de deux ans avec Manchester United. Selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, l'Uruguayen, qui avait refusé de prolonger son contrat avec le PSG de deux mois pour disputer le Final 8 de la Champions League, a pris l'avion pour Manchester où il passera sa visite médicale demain.

Match au Parc le 20 octobre

Pourquoi Manchester United a réussi là où l'Atletico Madrid, le Benfica Lisbonne et la Juventus Turin ont échoué ? Parce que les Anglais ont accepté de verser une énorme commission à l'agent de Cavani. C'était une condition sine qua non, qui a par exemple empêché son arrivé au SLB. Celui-ci avait pourtant accepté de faire un effort financier exceptionnel en acceptant de lui donner 12 M€ par an pendant deux saisons. Mais le Matador voulait aussi que son représentant touche le gros lot…

En tout cas, ironie du destin (ou pas), Cavani va rejoindre un club placé dans le même groupe de Champions League que le PSG, son ancien club ! Meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, l'Uruguayen n'a pas du tout apprécié de ne pas se voir prolongé. Il n'a pas non plus goûté à son absence sur une affiche représentant les meilleurs joueurs de l'histoire du club. Dire qu'il en veut à Leonardo et Nasser al-Khelaïfi est un euphémisme. Il a désormais un bon moyen de se venger. Le match au Parc des Princes aura lieu le 20 octobre.