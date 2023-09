FC Barcelone - Mercato : deux clubs déjà prêts à détourner Dembélé du PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si Ousmane Dembélé a déçu Xavi en quittant le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, le Français n'est pas vraiment regretté au Barça où les ailiers enchaînent les buts et les passes décisives depuis son départ.

Arsenal et Tottenham à l'affut

Pendant ce temps, l'ancien rennais tarde à être décisif à Paris. Pas de quoi remettre en cause son avenir, à priori, mais The Mirror indique qu'Arsenal et Tottenham surveillent la situation, et que les deux clubs londoniens pourraient formuler une demande de prêt cet hiver. A suivre...

Podcast Men's Up Life