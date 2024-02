Mercato : le Barça revient à la charge pour un joueur du PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Malgré la volonté de Carlos Soler de partir du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, a mis son veto et le milieu de terrain espagnol est finalement resté à Paris cet hiver.

Le Barça n'a pas oublié Soler

Mais d'après le compte Twitter @PSGInside_Actu, Carlos Soler devrait bien finir par quitter le club de la capitale, et ce dès l'issue de la saison, puisqu'il devrait bénéficier d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants pour le prochain mercato hivernal. Et le FC Barcelone, déjà intéressé par l'ancien joueur de Valence cet hiver, le serait toujours et se serait déjà renseigné sur sa situation. Villarreal et la Lazio Rome seraient également sur les rangs de l'international espagnol.

