FC Barcelone – Mercato : le clan Messi n'a pas encore validé l'offre du PSG !

Plusieurs médias annoncent depuis hier que Lionel Messi sera un joueur du PSG dès ce lundi, et qu'il est en route pour Paris. Ce qui a motivé la présence de nombreux supporters à l'aéroport du Bourget, notamment. Pourtant, comme le révélait Florent Torchut il y a quelques heures, il semble que Messi ne se soit pas envolé pour Paris aujourd'hui, et qu'il soit toujours à Barcelone. C'est ce qu'indiquait aussi Sky Sport, via Gary Cotterill, en direct du quartier où réside Messi et sa famille, le journaliste affirmant que l'Argentin était tranquillement chez lui, dans sa piscine.

Arrivée retardée pour l'Argentin

Ce que confirme à son tour Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, Messi n'est pas à Paris en ce moment. « Il est chez lui avec sa famille. Ses avocats et son père continuent de travailler sur la proposition de contrat du PSG, reçue hier. Il ne s'envolera pour Paris que quand le tout sera réglé. » A suivre...

Lionel Messi is currently not in Paris and he’s not landed anywhere. He’s at his home with his family. 🔴🇦🇷 #Messi



Messi’s lawyers and his father Jorge are still working on PSG official contract paperworks received yesterday. He’ll fly to Paris once deal will be completed. 🛫🇫🇷