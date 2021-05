FC Barcelone - Mercato : le coup bas de Neymar au PSG pour Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’avenir de Lionel Messi est toujours un sujet d’actualité et devrait le rester encore quelques semaines. Dimanche, Josep Guardiola a pourtant déclaré que l’attaquant argentin (33 ans) évoluerait la saison prochaine avec Sergio Agüero au FC Barcelone. Pour l’heure, on sait juste que l’intéressé est parti en vacances plus tôt que prévu afin d’arriver frais à la Copa América... sans avoir signé quoi que ce soit. Le PSG et le Barça restent donc en alerte maximale.

Hier soir, Eduardo Inda a ajouté que le Barça toucherait sa limite salariale en cas de prolongation de Messi. Il faudrait alors se défaire de Gerard Piqué et Sergio Busquets pour éviter de crever le plafond et endetter un peu plus le club catalan. Du coup, Joan Laporta a demandé à Javier Tebas - président de la Ligue espagnole - une marge de manoeuvre avec le fair-play financier. Ces soucis financiers pourraient être en partie réglés par un certain... Neymar (29 ans).

Neymar pourrait retirer sa plainte contre le Barça

Le très sérieux El Mundo affirme en effet que les deux parties seraient enfin disposées à négocier la fin du conflit juridique qui les oppose. En clair, si l’attaquant du PSG retire sa plainte et ne réclame plus les fameux 47,15 M€ aux Blaugrana, le FC Barcelone acceptera de retirer la sienne et donc de ne plus réclamer les 6,7 M€ que le Brésilien devait verser aux Culé plus les 10 M€ de trop-perçus versés au joueur. Avec cette opération, le club catalan pourrait avoir un net répit au niveau financier et penser à des jours meilleurs avec Messi.