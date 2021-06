FC Barcelone - Mercato : le PSG a signé un dernier coup de maître magistral avec Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Lionel Messi (34 ans) va sans doute bientôt prolonger son contrat au FC Barcelone. L’attaquant argentin, déjà qualifié pour la deuxième phase de la Copa América, devrait signer une extension de bail de deux ans avant de filer en MLS.

En attendant, L’Équipe fait savoir que le PSG reste à l’affût même s’il sait que ses chances de le voir Messi se détourner du Barça sont de plus en plus minimes. Leonardo a pourtant tenté un dernier coup magistral en attirant Georginio Wijnaldum à Paris cet été.

Messi enchanté de l'arrivée de Wijnaldum

Le dirigeant brésilien savait en effet que Messi avait donné son feu vert avec un grand optimisme pour son arrivée au FC Barcelone. Attirer au PSG le milieu international néerlandais était donc à ses yeux un argument solide de plus pour aimanter « La Pulga » dans la Ville Lumière.

« Messi était enchanté à l’idée que le Barça boucle son arrivée, a assuré récemment son agent Humphry Nijman dans l’émission « Here we go » relayée en Espagne. Gini, lui, était alors fier de pouvoir compter sur son soutien. » Le PSG et Leonardo sont passés par là entre temps...

