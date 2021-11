PSG - Mercato : Paris ne serait déjà plus la priorité de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Lionel Messi (34 ans) souffre d'une gêne aux ischios-jambiers à gauche et de douleur au genou. Pour se soigner et retrouver le plus rapidement possible le chemin des pelouses, l’attaquant argentin s'est rendu ce jeudi dans une clinique à Madrid, là où il avait été soigné en 2015 après sa rupture du ligament collatéral interne du genou gauche.

Ce petit passage n’est pas le premier de Messi dans la capitale espagnole et cela commence à faire tiquer les médias locaux. Surtout que ces derniers rappellent que le prodige de 34 ans a été convoqué par Lionel Scaloni pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (Uruguay, le 13 novembre et Brésil le 17 novembre).

« On voit très bien que le PSG n’est pas la priorité de Messi », a martelé Alfredo Duro hier soir dans l’émission El Chiringuito. En parallèle, le programme espagnol a fait savoir que les images de la petite escapade de Messi à Madrid ont provoqué une « folie totale en Argentine. » Au pays de la samba, ce détour ne serait pas vu comme la plus belle d'amour donnée au PSG.

🤔"Se ve que el PSG NO es la PRIORIDAD de MESSI..."@alfredoduro1 lo deja caer en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/IFdpfToFwZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2021