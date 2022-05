FC Barcelone - Mercato : le PSG, première victime de l’arrivée de Lewandowski ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

En quête d'un avant-centre pour remplacer Kylian Mbappé, qui semble inexorablement se diriger vers le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a notamment coché les noms de Darwin Nunez (Benfica) et Sasa Kalajdzic (Stuttgart).

Le Bayern Munich pense aussi à Nunez et Kalajdzic

Mais selon les informations du média allemand, Bild, ces deux joueurs seraient également ciblés par le Bayern Munich, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski, en partance pour le FC Barcelone. Le club bavarois, qui devrait tenir une réunion en interne dans les prochains jours pour définir la feuille de route du remplaçant de Robert Lewandowski, serait même en pôle position pour recruter Darwin Nunez.

*** BILDplus Inhalt *** Bayern machen Druck - Geheimtreffen wegen diesem Lewandowski-Nachfolger https://t.co/miwmH3c7XA #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) May 16, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur