PSG, FC Barcelone – Mercato : Pini Zahavi offre sur un plateau Alaba à Leonardo !

Avec Lionel Messi, David Alaba est l’autre affaire majuscule du prochain mercato estival. À l’instar de l’Argentin, l’Autrichien voit son bail arriver à échéance au Bayern Munich. À cette heure, l’ogre bavarois n’a toujours pas su convaincre son défenseur de prolonger l’aventure.

Forcément, à la vue du niveau du joueur, plusieurs grosses cylindrées européennes gardent un œil attentif sur Alaba. Ces dernières semaines, la presse catalane a même évoqué un accord entre le FC Barcelone et le joueur. Auprès de Goal, Pini Zahavi est sorti du silence : « Il n'y a pas d'accord verbal avec Barcelone. Ce n’est pas vrai ? » Le « super-agent » est en train de faire grimper les offres et cela pourrait bien profiter au… PSG ! Les Rouge et Bleu n’ont pas remplacé les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, l’été dernier. Mauricio Pochettino verrait d’un bon œil de renforcer son axe central. Affaire à suivre !