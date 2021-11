FC Barcelone - Mercato : un ancien du Barça se propose au PSG

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Dans un entretien accordé à beIN Sports, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Ivan Rakitic, qui a fait son retour à l'été 2020 au FC Séville, s'est proposé au Paris Saint-Germain, club où son nom a souvent été associé lorsqu'il évoluait au Barça.

"Ah ! Aujourd’hui, cela me plairait. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain. Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi… ce qu’ils sont en train de réaliser, et pas seulement cette saison mais bien depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au président, à Leonardo et à l’entraîneur. C’est un club qui a grandi très vite et qui a beaucoup de pression aujourd’hui. J’aurais été heureux de rejoindre Paris mais mon transfert ne s’est pas fait. Cela m’aurait plu mais finalement j’ai été heureux de rester à Barcelone."

