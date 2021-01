FC Barcelone - Mercato : un proche de Messi l’envoie au PSG, Mbappé lui claque la porte !

Les tractations autour de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG pourraient agir directement sur celui de Lionel Messi. « On discute avec le club. On veut trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme. Je suis très heureux à Paris, avec ces supporters (…) Je veux réfléchir sur ce que je veux faire, où je veux être. Il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion », a déclaré le champion du monde vendredi soir.

Du côté de Lionel Messi, Omar Da Fonseca voit son compatriote argentin envieux de rejoindre un club comme le PSG. « Dans l’idée, Messi voudrait venir jouer avec Neymar Mbappé et gagner la Ligue des champions dans un autre pays ne serait-ce que pour remplir cette case qui dit qu’il n’a jamais gagner ailleurs qu’à Barcelone », a-t-il affirmé dans l’émission Téléfoot.

« Inenvisageable de voir Messi jouer avec Neymar et Mbappé ensemble »

Pour autant, voir un PSG avec Neymar, Mbappé et Messi est tout simplement impossible sur le plan financier. « Il est inenvisageable de voir Messi jouer avec Neymar et Mbappé ensemble la saison prochaine », explique l’économiste du spot Pierre Rondeau. « Le PSG ne peut pas construire un projet autour de Messi, qui a 34 ans, confirme Bixente Lizarazu. Il vaut mieux se projeter sur un projet de 4-5 ans avec deux jeunes comme Mbappé et Neymar. »